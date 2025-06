Il sindaco: "Notte di paura ma no feriti gravi"

A Firenze incendio nella notte al Viola Park, centro sportivo di Bagno a Ripoli di proprietà della Fiorentina: le fiamme hanno interessato in particolare il padiglione C Sud.

“Le immagini delle fiamme al Viola Park sono terribili. Una notte di paura che per fortuna non ha provocato danni gravi alle persone. I tre ragazzi e l’adulto portati in ospedale sono in osservazione ma stanno bene”, ha scritto sui social Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, comune dove sorge la struttura. “Siamo in contatto con la Fiorentina e tutta la nostra comunità le è vicina. Grazie ai Vigili del Fuoco e al personale che è intervenuto tempestivamente evitando il peggio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata