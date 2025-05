L'appuntamento al Viola Park, il nuovo Centro Sportivo della Fiorentina

Si è tenuto oggi a Firenze, presso il Viola Park, il nuovo Centro Sportivo della Fiorentina, la prima edizione del “Muscolo-skeletal Imaging in Sports Medicine”, una giornata dedicata ai professionisti della medicina sportiva per dimostrare i vantaggi della combinazione delle nuove tecnologie di ecografia e di risonanza magnetica nella prevenzione, la diagnosi e il follow-up delle patologie muscolo-scheletriche. L’incontro scientifico, realizzato con il supporto di Esaote, ha visto riuniti esperti di fama internazionale per presentare casi di studio e partecipare a sessioni pratiche, in cui sono stati messi a disposizione da Esaote – azienda leader nell’imaging diagnostico medicale (in particolare ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e information technology per la sanità) – i più avanzati sistemi diagnostici, oggi utilizzati in tutto il mondo per diverse applicazioni cliniche, tra cui quella muscolo-scheletrica. Nel caso della medicina dello sport, l’aspetto diagnostico è importante non solo per pianificare correttamente il percorso di cura dell’atleta dopo un infortunio, ma anche prima dell’inizio dell’attività fisica, per identificare o prevenire tempestivamente problemi cardiaci e muscolo-scheletrici.

A questo scopo, nell’ultimo decennio, l’ecografia è diventata la tecnica di imaging più diffusa per la diagnosi e il follow-up degli atleti con patologie muscolo-scheletriche. Modalità complementare per i medici, la Risonanza Magnetica (RM) muscolo-scheletrica assicura valutazioni dettagliate delle lesioni di ossa e tessuti molli in tutto il corpo, ottimizzando l’accuratezza diagnostica per fratture, lesioni dei legamenti e anomalie delle articolazioni. Grazie a queste soluzioni di imaging avanzate, che consentono di ottenere informazioni chiare e precise, è possibile quindi prevenire, ad esempio, lesioni gravi, identificando eventuali microlesioni e, in caso di infortunio, recuperare la piena efficienza per tornare alla pratica sportiva in condizioni ottimali.

Il supporto di Esaote a questo incontro medico-scientifico conferma la volontà dell’Azienda di continuare ad investire nella ricerca e nella formazione, perché convinta che la condivisione delle conoscenze e delle competenze tra industria e mondo medico-scientifico sia un elemento chiave per lo sviluppo di tecnologie innovative, essenziale per la gestione ottimale degli atleti di alto livello ma il cui obiettivo è il benessere di tutti i pazienti, utilizzatori finali. In questa ottica si inseriscono le numerose attività scientifiche di Esaote, progetti di R&S con PMI e centri di ricerca, collaborazioni con università e strutture sanitarie, nonché le iniziative scientifiche e formative in ambiti innovativi come l’AI, l’imaging a supporto della terapia e l’imaging muscoloscheletrico, quale quello tenutosi oggi a Firenze.

