Le fiamme divampate nel padiglione dove alloggiano i giovani calciatori della Fiorentina

A Firenze incendio nella notte al Viola Park, centro sportivo di Bagno a Ripoli di proprietà della Fiorentina: le fiamme hanno interessato in particolare il padiglione C Sud. Quattro intossicati in modo lieve. Le fiamme sono divampate dall’interno di una camera per cause da chiarire.

“Le immagini delle fiamme al Viola Park sono terribili. Una notte di paura che per fortuna non ha provocato danni gravi alle persone. I tre ragazzi e l’adulto portati in ospedale sono in osservazione ma stanno bene”, ha scritto sui social Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, comune dove sorge la struttura. “Siamo in contatto con la Fiorentina e tutta la nostra comunità le è vicina. Grazie ai Vigili del Fuoco e al personale che è intervenuto tempestivamente evitando il peggio“.

