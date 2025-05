Circa 300 persone si sono staccate e si sono accampate con le tende in piazzale Numa Pompilio

Circa 300 manifestanti pro-Palestina che si sono staccati dal corteo di sabato pomeriggio a Roma contro il Dl Sicurezza hanno deciso di accamparsi nella notte con le tende in piazzale Numa Pompilio, dove domenica mattina passerà l’ultima tappa del Giro d’Italia.

Lo scopo è quello di fermare la corsa ciclistica, in polemica con la partecipazione alla competizione della squadra Israel Premier Tech. “È un Giro d’Italia macchiato dall’ignominia e dalla vergogna per ospitare una squadra che serve solo a far ripulire la faccia a Israele, mostrandolo come un Paese come gli altri. Israele è uno Stato terrorista“, ha gridato un attivista al megafono.

