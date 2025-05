Il legale intervistato al termine dell'interrogatorio del giovane davanti al Gip

“Nell’interrogatorio di oggi Alessio Tucci ha reso dichiarazioni ampiamente confessorie e ha specificato alcune circostanze soprattutto in merito alle modalità di aggressione subita dalla povera Martina. Lui è molto provato, non riesce a dormire, mi ha rappresentato grosse difficoltà, ma in questo momento si trova in una zona protetta del carcere, è abbastanza controllato”. Queste le parole di Mario Mangazzo, avvocato di Alessio Tucci, killer di Martina Carbonaro, intervistato al termine dell’interrogatorio di Tucci davanti al Gip.

