La 14enne sarebbe stata colpita più volte alla testa con una pietra. Il 18enne ha ammesso l'omicidio e il movente sentimentale

Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì ad Afragola (Napoli) e trovata morta due giorni dopo in un edificio diroccato vicino allo stadio del paese, sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato, il 18enne Alessio Tucci, perché l’aveva lasciato di recente e lui non accettava la fine della loro relazione. Il giovane è stato interrogato dal pm della Procura di Napoli Nord e dai Carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna dopo il ritrovamento del corpo della ragazzina, e davanti a loro ha confessato il delitto e il movente sentimentale. Nei suoi confronti è stato emesso un fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Decisive nel corso delle indagini nei confronti del 18enne alcune testimonianze raccolte e soprattutto l’acquisizione capillare delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di ricostruire i movimenti nelle ultime ore di vita della giovane e di identificare l’autore dell’omicidio, prima che quest’ultimo, messo alle strette, confessasse.

Martina Carbonaro colpita alla testa più volte con una pietra

Secondo quanto emerso dall’esame del corpo della 14enne, Martina Carbonaro è morta dopo essere stata colpita più volte alla testa con una pietra. L’omicidio sarebbe avvenuto nelle immediate vicinanze o all’interno dell’edificio nel quale è stato trovato il corpo. I due si erano visti poco prima e i loro movimenti sono stati ricostruiti dagli investigatori.

