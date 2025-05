Evento organizzato dal Consiglio regionale a Castelfidardo per la valorizzazione del monumento che ricorda la storica battaglia determinante per l’annessione di Marche e Umbria al Regno d’Italia. Presidente Latini: “Punto di riferimento per la nostra storia e la nostra identità”. Ha partecipato il Vicepresidente del Consiglio regionale, Maurizio Mangialardi.

“Occasione per celebrare un luogo che rappresenta un importante punto di riferimento per la nostra storia e la nostra identità”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha descritto la giornata evento tenutasi a Castelfidardo per celebrare e valorizzare il Monumento nazionale “Ai vittoriosi di Castelfidardo”. L’evento, organizzato dal Consiglio regionale delle Marche su proposta del Presidente Latini, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il Comune di Castelfidardo, è servito a ricordare la vicenda storica della battaglia, svoltasi a Castelfidardo il 18 settembre 1860, da cui derivò l’annessione di Marche e Umbria al Regno d’Italia. Il Monumento “Ai Vittoriosi di Castelfidardo”, progettato dallo scultore Vito Pardo, fu dichiarato monumento nazionale nel 1910 e inaugurato il 18 settembre 1912, dopo dieci anni di lavori.

Le celebrazioni

La celebrazione ha avuto inizio al Parco delle Rimembranze da dove è successivamente partito il corteo istituzionale (presente anche il Vicepresidente Maurizio Mangialardi) e degli studenti, provenienti da alcune scuole di Castelfidardo e Osimo, fino al Monumento. Dopo la deposizione di una corona d’alloro e l’esibizione del fisarmonicista Michele Alessandrini, la celebrazione è proseguita al Cinema Teatro Astra con gli interventi del Presidente Dino Latini, del sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani, della rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, Arianna Lubrani.

“Una giornata che anticipa di pochi giorni quella del 2 giugno – ha affermato il Presidente Latini – che in qualche modo accomuna il nostro passato risorgimentale ai valori dell’unità nazionale, della libertà e della democrazia. Anche occasione – ha concluso Latini – per riflettere su questioni che riguardano la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e per considerare che questa di oggi possa diventare occasione di celebrazione con cadenza annuale”.

Il momento al cinema Astra

Sul palco del Teatro Astra gli interventi del professor Riccardo Piccioni, docente di Storia contemporanea Unimc, che ha fatto un quadro storico delle fasi che hanno anticipato la battaglia di Castelfidardo, del professor Daniele Diotallevi, direttore del Museo del Risorgimento di Castelfidardo, e di Eugenio Paoloni, Presidente della Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelfidardo. Al termine della giornata, al Presidente Latini è stata consegnata una pubblicazione sul Monumento da parte di Tiziano Baldassarri, Centro studi storici fidardensi.

