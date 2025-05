I manifestanti: "Chiediamo un'opera di prevenzione all'aumento di questo fenomeno"

Un corteo di taxi sfila per protesta per le strade di Roma, dall’Eur fino al Campidoglio. “L’unico mezzo su piazza regolare è il taxi, non ci sono altre mediazioni”. “I Comuni non fanno niente per arginare questo fenomeno di abusivismo. Il NCC (noleggio con conducente) viene usato in maniera errata dalla multinazionale Uber e quindi gli fa fare il taxi mentre è un servizio completamente diverso. Le leggi dicono che è un servizio diverso ma devono essere applicate”, affermano i manifestanti durante la protesta promossa dal sindacato USB. “La polizia municipale non fa controlli mirati. Chiediamo di mettere in campo l’articolo 29 del regolamento NCC-taxi e diciamo di recepire i decreti del governo e mettere in campo un’opera di prevenzione all’aumento di questo fenomeno”.

