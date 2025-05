Le azioni del Governo regionale per il potenziamento del servizio sanitario nell'ambito della Missione 6 Salute del Pnrr

Nell’ambito della Missione 6 Salute del Pnrr, che mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale attraverso un ampio programma di investimenti e riforme, la Regione Marche ha realizzato tutte e 15 le Centrali operative territoriali (Cot) fissate nel target, grazie ad un finanziamento totale di 2,9 milioni di euro (comprensivo di fondi Pnrr, Fondi opere indifferibili – Foi- ed aziendali). Le Cot sono così distribuite: 3 nella provincia di Pesaro e Urbino, 5 in quella di Ancona, 3 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Fermo e 2 nella provincia di Ascoli Piceno. Ad oggi sono funzionali e funzionanti. (Segue).

Le Case di Comunità

Delle 29 Case di Comunità, dotate di un finanziamento totale di 58,4 milioni di euro, distribuite sul territorio regionale (3 nella provincia di Pesaro e Urbino, 9 nella provincia di Ancona, 7 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Fermo e 5 nella provincia di Ascoli Piceno) risultano attualmente avviati e in corso i 24 cantieri. Sono stati avviati tutti e 9 i cantieri per gli ospedali di Comunità per un finanziamento totale di 28,3 milioni di euro che saranno distribuiti sul territorio regionale: 2 nella provincia di Pesaro Urbino, 3 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Macerata e 2 nella provincia di Ascoli Piceno. Per tutti gli interventi programmati sono già stati avviati i cantieri. Gli interventi riguardanti la linea di investimento ‘Verso un ospedale sicuro e sostenibile’, con un finanziamento totale di 25,4 milioni di euro (comprensivo di fondi Pnrr, Foi e Pnc), sono 2, di cui uno in provincia di Pesaro e Urbino e uno in provincia di Ancona: per entrambi sono stati avviati i cantieri.

L’edilizia sanitaria nelle Marche

Sono in corso inoltre numerosi e importanti interventi di nuova edilizia sanitaria. Il 14 dicembre è stato inaugurato il nuovo ospedale di Amandola (Fermo), punto di riferimento fondamentale per l’area montana. A Campiglione di Fermo è in fase di ultimazione un nuovo ospedale del valore di 159 milioni di euro. È in fase di completamento il nuovo Inrca di Camerano (Ancona) con un investimento complessivo di oltre 186 milioni di euro, a cui si sommano 15,3 milioni per le opere viarie connesse. Sono state avviate le procedure per la realizzazione dei nuovi ospedali di Pesaro, 204 milioni di euro, Macerata, 185 milioni, e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 172 milioni. A Torrette di Ancona è in costruzione il nuovo ospedale pediatrico Salesi, per un investimento di 84 milioni. Sono in corso anche i cantieri a Tolentino (Macerata), 29 milioni, e San Ginesio (Macerata), 7,4 milioni, strutture da ricostruire dopo il sisma, e per il nuovo ospedale di Cagli (Pesaro e Urbino) con un investimento da 14 milioni, a cui si aggiungono 4 milioni per la ristrutturazione dell’ex struttura ‘Celli’. Parallelamente alla costruzione di case e ospedali di comunità si sta intervenendo in modo capillare sulla realizzazione dei nuovi Poli di emergenza e urgenza, per un totale complessivo di 151,15 milioni di euro, a Urbino, Senigallia (Ancona) e Fabriano (Ancona), Fano (Pesaro e Urbino), Pergola (Pesaro e Urbino) e Civitanova Marche (Macerata).

