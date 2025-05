Sono 19 gli indagati, 13 dei quali portati in carcere

Un traffico di droga da Roma alle Marche. Chili e chili di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, che hanno viaggiato fino alla base di smercio di Cingoli (Macerata) per essere poi venduti poi tra Ancona e Macerata. Il rifornimento avveniva ogni 10-15 giorni. Questa è l’operazione ‘Los Pollos‘, nome della chat utilizzata dagli spacciatori, iniziata lo scorso autunno e terminata mercoledì all’alba con oltre 100 carabinieri al lavoro.

Durante l’attività sono stati sequestrati complessivamente 54 chilogrammi di hashish (752 panetti), 715 grammi di marijuana e 50 grammi di cocaina, per un valore sul mercato di circa 670mila euro. Inoltre sono stati sequestrati contanti per oltre 27.500 euro, in banconote da piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. Sono state accertate più di 130 cessioni di sostanze stupefacenti. Si stima che i traffici illeciti abbiano riguardato in totale 385 chilogrammi di hashish, oltre nove chilogrammi di cocaina e circa due chilogrammi di marijuana, per un valore sul mercato di circa 5.400.000 mila euro.

