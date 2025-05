Il 29 maggio e l'11 giugno due incontri con esperti dell'Agenzia delle Entrate

Nell’ambito del progetto Bussola Digitale, promosso dalla Regione Marche in collaborazione con la Direzione regionale Marche dell’Agenzia delle Entrate, si terranno due incontri formativi dedicati all’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata 2025.

I webinar, aperti a tutti i cittadini e completamente gratuiti, sono in programma per giovedì 29 maggio e mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 14.30 alle 17.

I webinar della Regione Marche

“In un contesto in cui i servizi digitali assumono un ruolo sempre più centrale nella quotidianità, la Regione Marche è fortemente impegnata nella promozione delle competenze digitali tra i cittadini – sottolinea l’Assessore alla digitalizzazione Andrea Maria Antonini -. Gli incontri sulla dichiarazione precompilata rappresentano un passo concreto in questa direzione: aiutare i contribuenti marchigiani a gestire in autonomia e sicurezza i propri adempimenti fiscali online. La collaborazione con l’Agenzia delle Entrate su iniziative di questo tipo testimonia il nostro impegno per la pubblica amministrazione più accessibile, efficiente e vicina alle esigenze di tutti”.

Gli incontri saranno condotti da funzionari esperti della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate delle Marche.

Attraverso il portale e gli strumenti didattici di Bussola Digitale, parte del progetto PNRR “servizi di facilitazione digitale” (misura 1.7.2), i partecipanti riceveranno istruzioni pratiche ed aggiornate su come utilizzare in modo efficace la piattaforma online per la dichiarazione precompilata.

I focus degli incontri

Durante i seminari verranno approfonditi i principali aspetti legati alla dichiarazione precompilata, con un focus specifico su:

scelta del modello per la dichiarazione dei redditi: guida alla selezione tra modello 730 e modello Redditi, in base al profilo fiscale (lavoratore dipendente, pensionato, autonomo, titolare di partita IVA, ecc.);

contenuti e novità del modello 730/2025 : panoramica sulle informazioni preinserite e sulle nuove funzionalità introdotte;

accesso sicuro alla dichiarazione : modalità di accesso tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS, e passaggi per ottenere e consultare la propria dichiarazione;

visione, accettazione o modifica del modello: istruzioni operative per controllare i dati inseriti, accettare la dichiarazione precompilata, o apportare eventuali modifiche.

Sarà riservata particolare attenzione alla verifica dei dati catastali degli immobili e delle spese sanitarie detraibili, due tra le categorie di informazioni più rilevanti presenti nella dichiarazione precompilata.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, previa registrazione, tramite i seguenti link:

giovedì 29 maggio : https://bussoladigitale.regione.marche.it/dettaglio-eventi-formativi/?id=5109,

mercoledì 11 giugno: https://bussoladigitale.regione.marche.it/dettaglio-eventi-formativi/?id=5110.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata