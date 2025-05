Cominciato alla Camera l’iter di conversione in legge

(LaPresse) – Inizia alla Camera l’iter di conversione in legge del “Decreto sicurezza” e le sigle e i partiti contrari scendono in piazza contro un provvedimento che giudicano liberticida e antidemocratico. A Piazza Barberini Cambiare rotta, Potere al Popolo, Osa, Articolo 21, Amnesty International, Fiom Cgil e tante associazioni. Presenti anche alcuni parlamentari del centrosinistra come Arturo Scotto e Andrea Orfini del Pd e Peppe De Cristofaro di AVS. L’obiettivo della piazza è raggiungere Montecitorio, presidiato dalle forze dell’ordine, e simbolicamente impedire che il governo ponga la fiducia sulla conversione in legge. “Oggi è il giorno della vergogna nazionale. Una delle più pericolose leggi liberticide che si sia mai vista dalla resistenza a oggi” dichiara Luca Blasi della rete “A pieno regime – No Dl Sicurezza”. L’obiettivo è mettere in carcere chi esprime dissenso. È la fine di un pezzo della Repubblica per come la conosciamo”.

