Simonetta Gola: "Dire e fare sono nel nostro Dna, curiamo le vittime e denunciamo le cause dei conflitti"

Migliaia di persone hanno partecipato insieme ad operatori, giornalisti, filosofi e artisti a ‘Dire, fare, ripudiare’: l’iniziativa promossa oggi, domenica 25 maggio presso la sede dell’Ong in via Santa Croce a Milano, per festeggiare i 31 anni di Emergency.

Una giornata per ribadire insieme il ripudio della guerra, proprio come sancito dall’articolo 11 della Costituzione italiana al quale Emergency si è ispirata per la sua campagna “R1PUD1A”. Ai momenti di approfondimento su come l’informazione racconta la guerra e la propaganda bellicista che ci si prospetta con la nuova stagione di riarmo in corso, si sono alternati appuntamenti più leggeri con performance musicali in collaborazione con Piano City, spettacoli per famiglie e bambini, musica che R1pud1a, e dj set.

“Dire e fare sono nel nostro dna: curiamo le vittime e denunciamo le cause dei conflitti, ma per la festa di quest’anno dedicata ai 31 anni di Emergency abbiamo aggiunto anche la parola ‘ripudiare’ in linea con la campagna che abbiamo lanciato per rispettare l’articolo 11 della Costituzione, alla quale hanno già aderito quasi oltre 500 comuni e oltre 700 scuole” spiega Simonetta Gola, direttrice della comunicazione.

