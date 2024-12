(LaPresse) In un mondo che celebra le giornate mondiali, Emergency lancia ‘365 Giorni’, un video realizzato in collaborazione con Ogilvy, per ricordare a tutti che per milioni di persone ogni giorno è un giorno di guerra. “La guerra non si abolisce coi trattati, ma stimolando la riflessione e la cultura di tutti” sosteneva Gino Strada. L’augurio e l’obiettivo di Emergency è proprio quello di raggiungere 365 giorni di pace per tutti. Per questo motivo l’associazione ha lanciato la campagna R1PUD1A, per ribadire il ripudio alla guerra sancito dall’articolo 11 della nostra Costituzione. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata