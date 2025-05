Il presidente di Rcs parla a margine del Festival della tv di Dogliani

Editoria, il presidente di Rcs Urbano Cairo ne parla a margine di un evento: “L’editoria italiana è in una fase di grandissima trasformazione da vent’anni a questa parte. Bisogna passare da una fase analogica a una fase digitale, ma anche molto influenzata dall’intelligenza artificiale. E’ un mondo in grandissima trasformazione, è molto importante saper correre molto velocemente. Con la carta stampata da quando sono arrivato abbiamo mantenuto un discreto livello, pur avendo avuto un’erosione delle copie vendute, però abbiamo aumentato molto la componente digitale: quando arrivai il numero di abbonati digitali era di 60.000, oggi siamo a 700.000 soltanto per il Corriere della Sera, 250.000 con la Gazzetta, 170.000 con El Mundo. E’ un mondo in trasformazione e noi stiamo cercando di anticipare la trasformazione per essere pronti possibilmente a condurla”. Cairo lo ha detto a margine del Festival della tv di Dogliani.

