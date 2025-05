L'imprenditrice a un evento del Codacons contro la violenza sulle donne

Sul ‘Pandorogate‘, Chiara Ferragni spiega di non aver bisogno “di ripulire la mia immagine”. “Sono qui per parlare di violenza sulle donne. Se ho detto di essere libera di potermi occupare della mia azienda? Sì, di quello sono molto contenta. Quali sono i nuovi progetti? Non lo posso dire, altrimenti lo avrei detto sui miei social. Le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le metterò io. Non faccio interviste perché certe cose non le posso dire e di certe cose non posso parlare. Quando voglio parlare, e sarò libera di parlarne, lo farò io e saprete tutti quanti le cose”, spiega l’imprenditrice e influencer rispondendo alle domande dei cronisti a margine dell’evento organizzato dal Codacons ‘Oltre il silenzio’, contro la violenza sulle donne, lo stalking e l’omotransfobia. “Pace fatta col Codacons? Pace fatta col Codacons e siamo contenti di parlare di questi temi, molto importanti, contro la violenza sulle donne e sono contenta di farlo”, chiarisce l’imprenditrice, che conclude: “Se sono qui con il Codacons per ripulire la mia immagine? Non ho bisogno di ripulire la mia immagine. I miei fatti parleranno per me. Le cose in cui credo sono note a tutti e continuerò a battermi per queste cose sempre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata