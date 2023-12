Dopo l'esposto del Codacons

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda dei pandoro Balocco griffato ‘Ferragni’ i cui ricavi sarebbero dovuti andare in beneficenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il Procuratore Marcello Viola ha assegnato il caso al procuratore aggiunto Eugenio Fusco, a capo del Dipartimento ‘frodi e tutela consumatori’, ma per il momento il fascicolo è a modello 45 (atti non costituenti notizia di reato). La decisione segue l’esposto per truffa aggravata depositato da Codacons e Assourt in oltre 100 Procure d’Italia. Un fatto che determinerà più avanti anche di dover decidere quali magistrati saranno territorialmente competenti.

