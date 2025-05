L'influencer ha partecipato a un progetto del Codacons contro la violenza sulle donne

Chiara Ferragni racconta: “Io in primis sono stata vittima in diverse relazioni di violenza psicologica, verbale, che al tempo neanche mi rendevo conto fosse violenza. Pensavo semplicemente fosse un ragazzo che aveva dei traumi, che sfogava un po’ questo suo malcontento su di me”. Lo dice durante il suo intervento all’evento ‘Oltre il silenzio’, un progetto organizzato dal Codacons contro la violenza sulle donne, lo stalking e l’omotransfobia.

Secondo l’influencer, infatti, “ci sono tantissimi tipi di violenza di genere”, tra cui quella fisica, che pur essendo ancora molto diffusa tra gli uomini, però è anche “quella più facile da riconoscere”, mentre esistono “tantissimi altri tipi di violenza che non tutti riconosciamo”. “Ovviamente nessuna relazione è perfetta, però ci sono certi tipi di comportamenti che sono indicatori di un certo tipo di violenza, che è meno evidente, e che sono però sono dei campanelli d’allarme a cui dobbiamo fare molta attenzione, soprattutto noi donne che per cultura siamo abituate a sopportare, a fare sacrifici per la relazione, la famiglia e cerchiamo quindi di giustificare tanti di questi comportamenti che invece sono sbagliatissimi”, aggiunge Ferragni, che poi ribadisce: “Io tante volte, in relazioni passate in cui ero tanto piccola, questi campanelli d’allarme non li vedevo, non li notavo. Poi tante cose le ho notate tramite i social media, dove ho sentito testimonianze di tantissime donne che parlavano di violenza psicologica, economica e verbale. Io non avevo mai pensato che questi atteggiamenti, potevo averli vissuti anch’io, come qualsiasi mia amica aveva vissuto in una relazione. Non conosco una donna che, almeno in una sua relazione, abbia vissuto un certo tipo di violenza psicologica“.

