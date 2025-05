L'influencer: "È importante istruire la nuova generazione in modo diverso"

Per la prevenzione dei femminicidi, Chiara Ferragni auspica che nelle scuole sia insegnata l’educazione emotiva. “Sono mamma di un maschietto e di una femminuccia e credo sia molto importante, come genitore, e tramite i social, far vedere che bisogna istruire la nuova generazione in modo diverso. Proteggere, naturalmente, le donne, ma istruirle anche su quello che devono notare nelle relazioni e sui motivi per cui non si devono accontentare. E allo stesso tempo anche gli uomini vanno istruiti, da quando sono molto piccoli. È una questione di cultura, di famiglia certo, ma anche di una cultura patriarcale in cui noi siamo immersi. Ci sono tante dinamiche che possono cambiare soltanto se questa istruzione viene fatta da quando sono molto piccoli. Per questo è importante fare educazione sessuale nelle scuole, ma sarebbe importantissima anche l’educazione emotiva nelle scuole. Che si spieghi non soltanto il sesso, ma veramente l’emotività delle persone, perché tutti proviamo delle cose. Istruirli in questo modo credo sia importantissimo”. L’influencer lo dice parlando dal palco dell’evento ‘Oltre il silenzio’, il programma lanciato dal Codacons contro la violenza sulle donne, lo stalking e l’omotransfobia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata