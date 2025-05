Immagine dal sito del Gruppo Abele

Il giovane aveva intrapreso un percorso per liberarsi dalla dipendenza dal crack ma il periodo passato nel Cpr in Albania lo ha "annientato emotivamente"

Era assistito dal Gruppo Abele di Torino da diverso tempo Hamid Badoui, il giovane detenuto suicida in cella a Torino lunedì. Lo ha reso noto lo stesso Gruppo Abele, dicendo che Hamid stava cercando di rinascere ma il periodo passato al Cpr in Albania aveva “annientato le sue difese emotive”.

“Hamid Badoui era un nostro amico, e si è ucciso lunedì notte nella sua cella a Torino, dopo un nuovo arresto” spiega il Gruppo, ricostruendo la sua storia. “Lo conoscevamo da quando ‘abitava’ sotto al portico della nostra sede di via Pacini, insieme ad altre persone senza casa, lavoro e prospettive. Lui che pure un tetto l’avrebbe potuto avere: quello di una sorella pronta a ospitarlo in casa sua”.

La ricostruzione della storia

“Ma si vergognava della dipendenza dal crack e non voleva pesare sulla famiglia – ha detto ancora il Gruppo Abele – . Veniva al Drop in ogni lunedì mattina a fare colazione e ritirare materiale sterile. Dopo aprile 2024, quando quel rifugio di fortuna ha dovuto essere sgomberato per l’avvio dei lavori di ristrutturazione nel palazzo, l’equipe del Drop in ha continuato a incontrarlo durante le uscite in strada. Finché, nell’autunno, si è saputo che era stato arrestato. E proprio dal carcere Hamid ha chiesto di contattare il Gruppo Abele perché si era deciso a fare quel passo a lungo rimandato: chiedere aiuto a un Serd per smettere di usare crack. Eravamo così felici e orgogliosi di sostenerlo!” spiega il Gruppo Abele.

Il periodo al Cpr in Albania

“Tutto era pronto per quando fosse tornato libero: la sorella lo aspettava a casa, gli appuntamenti col medico erano già fissati, e intanto lo seguivano gli operatori interni alla struttura. Subito dopo la scarcerazione Hamid, che nei suoi anni randagi non aveva rinnovato i documenti di soggiorno, era stato rinchiuso in un CPR, e dopo qualche settimana dall’Italia trasferito in Albania, per un mese o poco più di prigionia che all’avvocato e ai familiari ha descritto come un periodo terribile” racconta il Gruppo Abele.

“Quando finalmente ha potuto rientrare a Torino – perché la legittimità di quel luogo di detenzione extra-territoriale è molto dubbia, e i tribunali impongono di rispettare i diritti umani! – era frustrato e sfinito. Non è ben chiaro cosa sia accaduto nel pomeriggio di sabato: forse Hamid ha subito una piccola truffa, o ha avuto un diverbio con un’altra persona. Quello che è certo è che ha chiesto lui stesso di chiamare la polizia, per essere difeso. Sperava in una giustizia immediata che non ci poteva essere, e ha reagito con esasperazione. L’hanno arrestato di nuovo, e a quel punto deve aver visto soltanto il buio davanti a sé. Temeva di essere rimandato al Cpr, che aveva vissuto come una punizione insensata e drammatica, peggiore del carcere. Non riusciva più a immaginarsi una via di uscita dai suoi problemi, una mano a cui aggrapparsi per risalire”.

“Hamid è morto e noi questa morte ce la sentiamo addosso come un fallimento di tutta la società. Che prima era riuscita, mobilitando le sue forze più sane e solidali, a disegnare un esile filo di speranza per una persona disperata. Poi invece quel filo ha lasciato che si spezzasse, sballottando quella persona già fragile in un’odissea burocratica che si rivela, una volta ancora, assurda e inumana. Non ti dimenticheremo”.

