La direttrice artistica di Dior e il sindaco di Roma scherzano sulle origini del teatro

Simpatico scambio tra Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior e alla guida del restaurato Teatro della Cometa, e Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, proprio a margine della conferenza stampa per la riapertura del nuovo spazio culturale capitolino. I due hanno scherzato sulle origini del teatro, aperto nel 1958 da Mimì Pecci Blunt, contessa e mecenate, ma anche nipote diretta di papa Leone XIII. “Lei era la nipote (di papa Leone XIII, ndr)”, e figlia del di Camillo Pecci, capo della Guardia Palatina Pontificia, conferma Gualtieri. “Mi ha veramente colpito, deve essere una combinazione”, dice quindi Chiuri, in riferimento alla recente elezione al soglio pontificio di Robert Prevost, che ha scelto come nome Leone XIV proprio per marcare l’eredità spiritale e sociale di a cui fa eco il primo cittadino che conclude, scherzando: “Un segnale divino”.

