Le morti bianche in Toscana, Campania e Lazio, a distanza di poche ore l'una dall’altra. Poi la maestra morta nel Comasco e un bidello rimasto ucciso a Caltanissetta

Cinque lavoratori sono morti oggi in altrettanti incidenti sul lavoro avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Una lista di nomi, quella delle morti bianche nel nostro Paese, che non accenna a ridursi.

Incidente a Prato: morto un operaio

A Vernio, in provincia di Prato, ha perso la vita un operaio di 56 anni rimasto schiacciato da un mezzo che stava cercando di fermare per impedirgli di finire in un fosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 11. I soccorritori del 118, giunti sul posto insieme alla polizia municipale, ai vigili del fuoco e ai tecnici del dipartimento di prevenzione della Asl Toscana centro, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha posto sotto sequestro l’area e il mezzo coinvolto. “Ogni morte sul lavoro è una ferita inaccettabile per la nostra comunità”, ha dichiarato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, esprimendo il cordoglio dell’assemblea.

L’edile morto sul lavoro a Salerno

Il secondo incidente è avvenuto a Scafati, in provincia di Salerno, dove un operaio edile di 60 anni è morto cadendo da una scala mentre lavorava a un cantiere per la ristrutturazione di un immobile. Anche in questo caso, i soccorsi sono stati inutili. I carabinieri hanno avviato le verifiche del caso.

L’agricoltore morto a Frosinone

Il terzo decesso si è registrato alle 13.30 a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, dove un agricoltore di 74 anni è stato travolto e ucciso dal trattore con cui stava lavorando in un terreno di sua proprietà. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. La salma è stata trasportata all’obitorio di Frosinone a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un bidello morto a Caltanissetta

Salvatore Cumbo, un collaboratore scolastico di 55 anni, è morto precipitando da un’altezza di quattro metri mentre stava montando alcuni pannelli in un supermercato in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Serradifalco, un comune in provincia di Caltanissetta. Da quanto hanno ricostruito i carabinieri e gli ispettori del lavoro, la vittima aveva accettato il lavoro occasionale per arrotondare lo stipendio da collaboratore scolastico in una scuola della zona. L’uomo è stato soccorso subito dai colleghi. I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti e hanno cercato di rianimarlo in tutti i modi.I motivi della caduta non sono ancora chiari. Gli inquirenti stanno accertando se la vittima indossasse i dispositivi di sicurezza personale e se fosse in regola. L’area dell’incidente mortale sul lavoro è stata sequestrata e i rilievi sono stati affidati ai militari dell’Arma.

Morta maestra in incidente stradale nel Comasco

Anche una maestra, accompagnatrice di una scolaresca di una trentina di bambini, è morta oggi in un incidente stradale nella galleria del Lomazzo, in uno schianto tra un tir e il bus sul quale la scolaresca stava viaggiando.

