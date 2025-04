Ferite altre due persone. L'impatto fatale all’altezza del tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato

Un operaio è stato investito e ucciso da un furgone in un cantiere in fase di rimozione sulla Tangenziale di Bologna, all’altezza del km 4+400. L’incidente è avvenuto alle 5.45 circa all’altezza del km 4+400. Altre due persone sono rimaste ferite. L’operaio, informa Autostrade per l’Italia, era dipendente di una ditta esterna.

Il cantiere era “correttamente segnalato”. A seguito dell’incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato, verso la A14 Bologna-Taranto. Il tratto è stato riaperto alle 8.

