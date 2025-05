I fatti risalirebbero a ottobre quando la donna, una 29enne di origini nigeriane, era incinta di 26 settimane

Una donna di origini nigeriane di 29 anni è stata arrestata dalla polizia della squadra Mobile della questura di Roma e dagli investigatori del commissariato di Frascati con l’accusa di omicidio per aver gettato nello scarico del water il proprio figlio appena partorito. I fatti risalirebbero all’ottobre 2024. La ventinovenne, ai tempi incinta di 26 settimane, secondo quanto ricostruito dalla polizia coordinata dalla procura della Repubblica di Velletri si sarebbe recata in casa di alcuni amici nel comune di Montecompatri in provincia di Roma, dove nel bagno dell’abitazione avrebbe indotto il parto e poi gettato il figlio nello scarico del water. Il corpo è stato recuperato qualche tempo dopo in un tombino e l’esame del Dna ha confermato che la madre del bimbo era appunto la donna che è stata arrestata. La polizia l’ha rintracciata in un’abitazione nel quartiere di Finocchio, nel comune di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata