La manifestazione ricorda lo sfollamento forzato di oltre 800mila palestinesi nel 1948

Hanno risposto in tanti all’appello della comunità palestinese di Roma per una nuova manifestazione contro “il genocidio in atto in Palestina”. Giovani e meno giovani, studenti e lavoratori insieme ai rappresentati della comunità in un giorno importante: “Oggi – spiega Yousef Salman, presidente della comunità palestinese a Roma – ricorre il Giorno della Nakba (“la Catastrofe”), in memoria dello sfollamento forzato di oltre 800.000 persone palestinesi avvenuto nel 1948 con la creazione dello Stato di Israele. Una deportazione cui assistiamo anche oggi senza che il mondo faccia nulla”.

Il corteo, partito da piazza Indipendenza si è snodato per le vie del quartiere San Lorenzo per poi terminare in piazza Vittorio.

