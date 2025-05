Migliaia in piazza per celebrare il 77esimo anniversario dell'espulsione di massa da Israele

Folla in piazza sabato a Londra sabato per celebrare il giorno della Nakba e mostrare sostegno ai palestinesi mentre infuria la guerra a Gaza. I manifestanti, che sventolano bandiere palestinesi, riempiono il ponte di Westminster per ricordare il 77esimo anniversario dell’espulsione di massa dei palestinesi da quello che oggi è Israele. Circa 700.000 palestinesi fuggirono o furono cacciati dalle loro case prima e durante la guerra arabo-israeliana del 1948 che seguì la fondazione di Israele. I palestinesi si riferiscono a questo evento storico come alla Nakba, che in arabo significa ‘catastrofe’.

