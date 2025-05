Ha aperto il corteo lo striscione 'Make Europe Antifa Again'

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Milano, dove è stata organizzata nel pomeriggio una manifestazione contro il Remigration Summit che si è tenuto oggi a Gallarate. La manifestazione degli antagonisti si è mossa in corteo dietro lo striscione ‘Make Europe Antifa Again’; in via Leopardi alla testa del corteo alcuni manifestanti hanno indossato dei caschi neri con una stella rossa e, a pochi metri dalla stazione Cadorna hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine in assetto antisommossa.

Ne sono scaturiti tafferugli con la polizia che ha respinto i manifestanti anche con l’utilizzo di idranti.

