Lamberto Giannini: "Ci siamo attrezzati per accogliere il numero massimo possibile di persone"

Roma si prepara alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, in programma domenica 18 maggio. “Quante delegazioni ci saranno? Secondo l’ultima stima si parla di cifre analoghe a quelle relative alle esequie del Santo Padre”, ha detto il prefetto della Capitale Lamberto Giannini. “Ci siamo attrezzati per accogliere il massimo possibile di persone. Ci saranno mega schermi in via della Conciliazione, Piazza Pia, Piazza Risorgimento, Piazza Cavour. Questo spazio, se tutto occupato, vedrà 250mila persone”, ha aggiunto. “Misure straordinarie? Sono quelle dell’altra volta. Abbiamo fatto l’interdizione della navigazione in un tratto del Tevere, abbiamo fatto l’interdizione per il volo e la sicurezza aerea, il sistema antidrone oltre ai consueti sistemi di tiratori scelti, sommozzatori e un imponente schieramento di forze”.

