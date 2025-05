Le parole del ministro della Protezione Civile a margine dell'evento "Verso Sud" a Sorrento

“Lo stato di emergenza non è l’apertura della cassaforte, serve a rendere le procedure più snelle per ridurre lo stato d’ansia e di attesa degli abitanti. Ma i problemi delle scosse non si risolvono, possiamo ridurre l’esposizione al rischio delle persone e delle loro case, ma sicurezza zero non esiste e non esisterà mai”. Lo ha dichiarato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, a margine della IV edizione dell’European House Ambrosetti “Verso Sud” in corso a Sorrento, a proposito del fenomeno sismico nei Campi Flegrei. “Se dovessi costruire una casa non lo farei all’interno di un vulcano eppure ci sono e dobbiamo prenderne atto. Nel passato non c’è stata, qui come in molte altre situazioni fragili, una corretta e responsabile lettura del territorio”.

