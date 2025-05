Ciciliano ai cittadini: "Aprite le case, anche quelle abusive"

Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei. Alle 14.23 si è verificata una scossa di magnitudo 3.1 a una profondità di 2 km. L’epicentro è stato localizzato dalla sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano a ridosso del cratere degli Astroni, tra i comuni di Napoli e Pozzuoli. La scossa è stata avvertita nei comuni Flegrei e nella zona occidentale di Napoli. Ieri l’area dei Campi Flegrei è stata interessata da uno sciame sismico composto da oltre 40 scosse, con magnitudo massima 4.4.

Campi Flegrei, in corso sciame sismico: magnitudo massima 3.1

Dalle 14.23 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. È quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano alle amministrazioni interessate. Al momento sono stati rilevati 6 terremoti, con magnitudo massima 3.1 alle 12.23. Si tratta del secondo sciame sismico in due giorni, dopo quello iniziato ieri alle 12.07 composto da 49 terremoti di magnitudo massima 4.4.

Campi Flegrei, Ciciliano: “Cittadini aprano le case, anche quelle abusive”

“Non voglio contare i morti. Per evitarlo serve responsabilità. I cittadini aprano le loro case, anche quelle abusive, per farle controllare”. Lo ha affermato in un’intervista a La Stampa il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. “La situazione è sostanzialmente identica a qualche settimana fa, quando le scosse erano più frequenti – ha aggiunto – in questo caso il danno è stato minimo: qualche rudere crollato e smottamenti lontano dai centri abitati. Il punto è che ogni scossa ci ricorda che viviamo in una zona vulnerabile. Il sistema, purtroppo, è stato rodato dagli eventi: come il 13 marzo, si è attivato subito”, ha spiegato.

Campi Flegrei, sciame sismico in corso: rilevati 24 terremoti

Sono 24 i terremoti rilevati in via preliminare dall’Osservatorio Vesuviano durante lo sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei dalle 14.23 di oggi. Sono 3 le scosse di magnitudo superiore a 1.0, la scossa più forte ha raggiunto la magnitudo 3.1.

Campi Flegrei, prefetto presiede riunione al Coc di Pozzuoli

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, presiede una riunione nel Centro operativo comunale di Pozzuoli, nella sede di Monterusciello, per aggiornamenti sulla situazione conseguente lo sciame sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei nella giornata di ieri, con in particolare la scossa di terremoto di magnitudo 4.4.

