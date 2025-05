A perdere la vita la 60enne Stefania Camboni: ascoltati il figlio e la compagna dell'uomo

Una donna di 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli a Fregene, nel comune di Fiumicino in provincia di Roma. Sul posto i Carabinieri. La procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio. Sul corpo della donna, che divideva il villino con il figlio e la compagna di quest’ultimo, il medico legale ha repertato alcune ferite compatibili con un coltello e un frattura alla testa.

Chi è la donna trovata morta in casa a Fregene

La donna trovata morta nella sua abitazione si chiamava Stefania Camboni. Viveva in un’ala del villino in via Agropoli, e nell’altra abitava il figlio insieme alla compagna. È stato proprio il figlio a trovare il cadavere della madre e a dare l’allarme al 112. Vicino al corpo della donna sono state repertate alcune tracce di sangue. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Ostia sono coordinate dalla procura della Repubblica di Civitavecchia.

Ascoltati il figlio e la compagna dell’uomo

Il figlio e la compagna dell’uomo sono stati ascoltati a lungo dai militari. Secondo quanto apprende LaPresse, la sessantenne litigava da tempo con il resto della famiglia per questioni ereditarie. Il marito della vittima, Giorgio Violoni, che in passato aveva giocato a calcio con la squadra del Maccarese e poi con le giovanili della Lazio, è morto nel 2020. Il figlio, invece, è impiegato come guardia giurata all’aeroporto di Ciampino. La procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l’autopsia sul corpo della donna.

Trovata l’auto della vittima in una cunetta davanti alla casa

Un’automobile, una Tucson, di proprietà di Camboni, è stata trovata dentro una cunetta, con il finestrino lato guida aperto, a poca distanza dall’abitazione dove la donna è stata trovata cadavere: all’interno un portafogli riconducibile alla vittima. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

