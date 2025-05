Gli investigatori stanno cercando l'arma del delitto a Tromello

Ancora una possibile svolta nel caso di Garlasco con gli investigatori che stanno cercando l’arma del delitto sulla base delle dichiarazioni rilasciate a Le Iene da un supertestimone, che avrebbe riferito di un oggetto gettato in un canale.

Garlasco, il supertestimone alle Iene: le sue parole dopo 18 anni

“Da nove anni Le Iene seguono il caso di Garlasco senza mai abbandonare l’ipotesi che ci possa essere stato un errore nel condannare come responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi, suo fidanzato all’epoca dei fatti”, spiega una nota della trasmissione di Italia Uno. “Oggi emerge una notizia rilevante: dopo le recenti perquisizioni dei carabinieri nelle abitazioni di Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso, e dei suoi genitori, l’attenzione degli inquirenti si sarebbe spostata a Tromello, un piccolo comune della Lomellina, sempre in provincia di Pavia. Secondo fonti stampa, gli investigatori starebbero cercando una possibile arma del delitto, sulla base delle dichiarazioni rilasciate a Le Iene da un supertestimone, che avrebbe riferito di un oggetto gettato in un canale”.

“L’uomo, che ha rotto il silenzio dopo 18 anni, ha deciso di raccontare la propria versione su quanto sarebbe accaduto il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. La sua testimonianza integrale, finora inedita, e altri documenti esclusivi, saranno trasmessi nel prossimo servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, in onda martedì 20 maggio, in prima serata, su Italia1″, aggiunge il programma.

