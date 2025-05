Immagine dall'archivio

Non ci sarebbero segni di colluttazione, la morte risalirebbe a qualche giorno fa

Una donna del 1948 è stata trovata morta nella sua abitazione a Pesaro. La scoperta nel tardo pomeriggio di oggi in via Flaminia. A lanciare l’allarme un vicino di casa, che ha visto la borsa della spesa alla porta ma non la donna. Da qui la chiamata al 118.

La 77enne, che viveva sola, è stata trovata nel bagno di casa senza vita dai vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia di Stato. Non ci sono segni di colluttazione e la morte, a quanto apprende LaPresse, risalirebbe ad alcuni giorni fa. Sul posto sono intervenuti la volante della questura di Pesaro e Urbino per i rilievi del caso e i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta per entrare. Il corpo è stato trasportato alla camera mortuaria dell’ospedale di Pesaro.

