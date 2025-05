Incidente sul lavoro in una fabbrica a Brendola

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Brendola, in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 7 in un’azienda produttrice di cavi elettrici in via Einaudi, per la segnalazione di un grave incidente sul lavoro. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Arzignano, l’uomo era già stato liberato dai colleghi e sottoposto alle prime manovre di soccorso, proseguite poi dal personale sanitario del Suem. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha dovuto constatare il decesso dell’operaio. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal.

