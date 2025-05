I carabinieri giunti sul posto hanno trovato il corpo della donna senza vita. La piccola è illesa, arrestato il padre

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese sono intervenuti in via Cerca a Settala dopo che una bimba di 10 anni ha chiamato il 118, riferendo che la madre era stata uccisa dal padre. Sul posto, i Carabinieri hanno messo in sicurezza la bambina trovata mentre usciva dal palazzo, seguita da suo padre, 50enne marocchino in stato di alterazione.

All’interno dell’appartamento familiare, al terzo piano, è stato trovato il corpo senza vita della madre, 43enne, con diverse ferite da taglio. L’uomo è stato arrestato per omicidio aggravato ed è stato accompagnato al carcere di San Vittore.

La bambina, illesa, è stata affidata ad un parente.

Indagini in corso a cura dei Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano.

