Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate davanti alla figlia di 10 anni

Uccide la moglie davanti alla figlia a Settala, ed è proprio la piccola a chiamare i carabinieri. “Sono arrivati i carabinieri, ho sentito un via vai di persone e un carabiniere mi ha detto praticamente che la moglie non ce l’aveva fatta”. A parlare è un abitante del palazzo in via Bettolino a Settala, nel milanese, dove un uomo di 50 anni ha accoltellato a morte la moglie, 43enne, davanti alla loro figlia di 10 anni.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato e accompagnato al carcere di San Vittore. “La moglie era una brava donna, la vedevo ogni giorno andare a prendere la figlia a scuola, dove va anche mio figlio”, ha aggiunto il vicino, ricordando di aver segnalato una situazione di tensione già in passato. “Il marito beveva, ragazzi. Io glielo dico, si poteva evitare. Io l’avevo già chiamati un anno fa perché se l’era presa anche con me”.

Secondo l’uomo, però, i carabinieri non sarebbero intervenuti frequentemente: “Non venivano spesso da lei, secondo me perché la moglie aveva paura, quindi evidentemente non venivano mai chiamati”. La figlia, unica testimone del delitto, è stata affidata a un parente.

