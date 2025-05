La vittima è di origini africane. È caccia al killer

Un giovane di 19 anni è stato ucciso con una coltellata in strada a Torino, in via Monterosa, nella serata di venerdì 2 maggio. La vittima, di origine africana e senza precedenti, sarebbe stata colpita da un fendente alla schiena da un soggetto ancora non identificato che lo ha perforato a morte. Il giovane è deceduto sul colpo. È accaduto intorno alle 23.30. Indaga la squadra mobile della Questura di Torino. Sul posto sono intervenuti il pubblico ministero di turno e la polizia scientifica. La salma è stata trasferita all’obitorio. La situazione nella via sta esasperando i residenti. “Io abito a nemmeno cinquanta metri, proprio qua. Sentiamo tutto. Di giorno sono tranquilli. Ma la sera, verso le 18 o le 19, comincia l’inferno. Non hanno rispetto delle persone. Giocano a pallone in mezzo alla strada, gridano, si lanciano bottiglie, uova… Non ne possiamo più”, racconta la signora Lia Calà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata