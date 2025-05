Il delitto è avvenuto in via Monte Rosa. La vittima di origini nordafricane, sarebbe stata pugnalata alla schiena

Un giovane di 19 anni è stato ucciso ieri sera in strada a Torino in via Monte Rosa con una coltellata. La vittima, di origine africana e senza precedenti, sarebbe stata colpita da un fendente alla schiena da un soggetto ancora non identificato che lo ha perforato a morte. Il giovane è deceduto sul colpo. È accaduto intorno alle ore 23:30. Indaga la squadra mobile della Questura di Torino. Sul posto sono intervenuti il pubblico ministero di turno e la polizia scientifica. La salma è stata trasferita nella casa mortuaria di via Bertani a Torino.

