Epicentro in Appennino. Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv in provincia di Bologna. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, avvenuta alle ore 5:08 e a una profondità di 55 km, sono stati quelli di Alto Reno Terme e Castel di Casio, in Appennino. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

