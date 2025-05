Protesta in via Dante: "Fornisce pasti ai soldati terroristi assassini"

“Boicottiamo i complici del massacro del popolo palestinese. Dimostriamo il nostro rifiuto boicottando McDonald’s che fornisce migliaia di pasti ai soldati terroristi assassini israeliani. Apre nuovi negozi nelle colonie illegali in Cisgiordania, nei territori palestinesi”. È quanto sostengono i manifestanti pro Pal che hanno manifestato davanti al McDonald’s di via Dante in piano centro a Milano.

“È una pulizia etnica“, sostengono i manifestanti. “A Gaza e in tutta la Cisgiordania. McDonald’s continua a fornire questi pasti gratuiti, nonostante il continuo e sistematico sterminio del popolo palestinese. E mentre aziende come McDonald’s e aziende come Carrefour continuano ad assistere questi criminali di guerra, Israele da due mesi blocca l’entrata degli aiuti umanitari a Gaza”.

