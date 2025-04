Foto dall'archivio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la madre e l'hanno portata in caserma

Una bambina di pochi mesi è morta dopo essere stata lanciata da un balcone a Misterbianco, in provincia di Catania. La piccola è caduta sulla strada: soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, non è sopravvissuta alle lesioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la madre e l’hanno portata in caserma. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti stanno ascoltando anche i testimoni e i vicini di casa per capire cosa sia successo.

Sul posto si sta recando anche il sostituto procuratore di turno della procura di Catania.

Dove è accaduta la tragedia di Catania

La tragedia è avvenuta in via Marchese 93/A nel centro del comune di Misterbianco in provincia di Catania. La piccola, M.R.G., era nata lo scorso settembre. Era la secondogenita di una coppia. Da quanto si apprende la madre in passato era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio era in amministrazione di sostegno ed era seguita dal dipartimento di salute mentale dell’Asp di Catania.

