Il loro striscione: "Sabotare la guerra non è reato"

Protesta del gruppo ambientalista Extinction Rebellion che martedì mattina ha occupato l’ingresso principale della sede produttiva di Leonardo sulla via Tiburtina a Roma, esponendo uno striscione con scritto “Partigiane per il clima, non per le vostre guerre” e “Sabotare la guerra non è reato“. Alla manifestazione hanno preso parte un centinaio di attivisti, che denunciano quella che ritengono essere la complicità dell’azienda e del Governo italiano in quello che definiscono genocidio in Palestina. “Come può un paese democratico, la cui Costituzione ripudia la guerra, essere complice di crimini di guerra e di un’occupazione che viola spudoratamente le più basilari leggi del diritto internazionale?”, hanno detto alcuni dei rappresentanti dell’organizzazione, parlando al megafono. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo pochi minuti, e hanno sgomberato e identificato i manifestanti.

