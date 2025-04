Il corteo degli attivisti climatici da Circo Massimo a Piazza Giustiniani

Gli attivisti climatici di Extinction Rebellion sono scesi nelle strade di Roma domenica pomeriggio sfilando con una ‘Rebel Parade’, quella che l’associazione definisce “la Parata Resistente per celebrare la settimana di ‘Primavera Rumorosa’”, sette giorni di iniziative dal 25 aprile al primo maggio. Il corteo ha attraversato la città da Circo Massimo fino ad arrivare a Piazza Giustiniani. In testa un carro musicale sul quale si sono alternati artisti, performer e musicisti. Durante la sfilata, l’esibizione delle performer attiviste ‘Red Rebels’, inconfondibilmente vestite di rosso, a simboleggiare l’emergenza, il dolore ma anche la resistenza. “Di fronte alla svolta autoritaria e militarista e agli investimenti sul fossile del nostro paese, la parata vuole essere un invito per le persone a non restare indifferenti e a manifestare gioiosamente il proprio dissenso”, spiega Extinction Rebellion.

