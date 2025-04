La denuncia del sottosegretario alla Giustizia: "Lanciate anche bombe carta"

Manifestazione davanti al carcere di Spoleto. “Un gruppo di anarchici ha inscenato una manifestazione violenta davanti alla Casa di Reclusione di Spoleto, con volti coperti, altoparlanti per incitare i detenuti e, al termine, persino il lancio di bombe carta contro il perimetro dell’istituto. Un episodio gravissimo che conferma la pericolosità di certe frange estremiste, decise a minare l’ordine pubblico e a sfidare lo Stato sul terreno della violenza. Ma non ci lasceremo intimidire. Auspico che questi delinquenti vengano rapidamente identificati e processati. Chi alza la mano contro le Istituzioni troverà sempre una risposta ferma, determinata, senza sconti”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata