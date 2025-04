Foto d'archivio

Un ragazzo adolescente è precipitato dal balcone in zona Salvano a Fermo. Sul posto l’eliambulanza e i carabinieri. La vittima è stata portata all’ospedale Salesi di Ancona per accertamenti. Il fatto è accaduto attorno le 7.30 in casa del giovane, anche se in un primo momento di era diffusa la notizia che fosse accaduto a scuola. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Nei prossimi minuti dal Salesi e sarà diramato un primo bollettino medico sulle condizioni di salute del giovane.

Il ragazzo si trova ora nel reparto di radiologia dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Il paziente è giunto presso il pronto soccorso pediatrico in buone condizioni, è vigile e reattivo. Dal reparto di radiologia riferiscono che i parametri vitali sono stabili. Il giovane paziente è emodinamicamente stabile. Ora si stanno eseguendo gli accertamenti sanitari necessari a procedere con le cure più adeguate. Sulla dinamica dei fatti indagano i carabinieri di Fermo.

