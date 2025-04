Marco Fioravanti prende le distanze dalle scritte affisse da ignoti contro la titolare del panificio 'L'Assalto ai Forni'

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti (FdI), prende le distanze dagli striscioni affissi da ignoti nella notte contro la titolare del panificio ‘L’Assalto ai Forni’ che aveva esposto un lenzuolo con la scritta: “25 Aprile buono come il pane, bello come l’antifascismo“. Striscioni che recitano “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore” e “Assalto ai forni”, con la parola assalto cancellata. “L’amministrazione comunale di Ascoli Piceno prende le distanze e condanna fortemente i vergognosi striscioni comparsi questa notte in città. Ringraziamo le forze dell’ordine perché, ancora una volta, hanno lavorato in modo celere rimuovendo immediatamente questi cartelloni e stanno lavorando per individuare i responsabili degli striscioni”, ha detto il sindaco.

