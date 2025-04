Giannini: "Non era semplice gestire quasi 200 delegazioni. Superato il numero di quelle che vennero nel 2005"

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha fatto un bilancio sulla sicurezza al termine dei funerali di Papa Francesco. “Sono state messe in campo oltre 4000-4600 persone. Siamo molto soddisfatti, è stata anche una prova importante per quelli che saranno i prossimi impegni giubilari”, ha detto. “E’ stata una giornata impegnativa, ringrazio il sindaco, il questore, l’arma dei carabinieri, finanza polizia, vigili del fuoco, polizia penitenziaria. Non era semplice la gestione di un numero di delegazioni che ha superato quelle che vennero nel 2005“, ha aggiunto. “Siamo arrivati a quasi 200 delegazioni. Il fatto che si siano mosse in sicurezza che non ci siano stati problemi è una grandissima soddisfazione. C’è stata massima attenzione su tutto”.

