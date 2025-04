Il feretro portato all'interno della basilica dopo il corteo funebre

Il corteo funebre di Papa Francesco arriva alla basilica di Santa Maria Maggiore dopo i funerali celebrati in San Pietro. Il feretro, portato da San Pietro con la Papamobile scoperta, viene trasferito all’interno della basilica dove, per sua stessa volontà, il Pontefice sarà sepolto in una tomba con la sola iscrizione ‘Franciscus’.

