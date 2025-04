Il sindaco della Capitale ringrazia chi ha lavorato per garantire il pieno svolgimento in sicurezza delle esequie

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ringrazia tutte le persone che hanno lavorato per garantire il pieno svolgimento in sicurezza dei funerali di Papa Francesco. “E’ stato un lavoro corale. E’ stata utile la preparazione per il Giubileo”, ha detto il primo cittadino. “C’è stato uno spirito di abnegazione da parte di tutte le persone che hanno lavorato, dalle forze di polizia ai volontari”, “questa città ha sempre voluto molto bene a Papa Francesco. E’ stata una persona unica e oggi è una giornata storica, toccante, commovente per questo addio”, ha aggiunto.

