Matteo Ricci, europarlamentare del Partito democratico e candidato alla presidenza della Regione Marche, è andato ad Ascoli Piceno per mostrare solidarietà a Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘Assalto ai Forni’ in piazza Arringo. L’imprenditrice ha denunciato di essere stata identificata dalla polizia per aver affisso un cartello con la scritta “25 aprile buono come il pane. Bello come l’antifascismo” in occasione della Festa della Liberazione. Le immagini mostrano Ricci che canta ‘Bella Ciao’ assieme a una folla di cittadini, accorsi anche loro in solidarietà di Roiati.

